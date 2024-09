L’exclusió associativa

Creat: Actualitzat:

Tothom sap la importància que té el treball associatiu dins de qualsevol societat perquè és la base d’estar al servei de la ciutadania i de treballar per la ciutat i/o la societat. Es tracta d’un treball sense ànim de lucre, voluntari, benèvol, solidari, cooperatiu, etc., que ajuda a cobrir les necessitats i mancances de les persones vulnerables. També, intenta millorar la situació d’altres persones a través d’organització de diferents tipus d’activitats siguin culturals, esportives i lúdiques que puguin crear una certa dinàmica dins la societat. Així, és totalment lògic que l’ajuntament de Lleida reconegui el treball i l’esforç que fan algunes entitats i atorgar-les la Placa de la Paeria a la Solidaritat per tot el que fan dins la societat lleidatana. Aquest atorgament de la placa és un acte de ciutat en el qual es donen les gràcies a persones i entitats que, amb els seus objectius i el seu compromís cap a la ciutat, fan que passin coses bones que puguin moure i dinamitzar l’espai públic. La Paeria ha proposat 35 distincions honorífiques aquest any 2024 a persones i entitats de la ciutat en reconeixement de la seva tasca i implicació amb la ciutat, però la gran sorpresa és que no hi ha cap entitat o persona d’origen immigrant en aquesta llista de persones designades per rebre aquesta placa.A Lleida, hi ha una sèrie d’entitats com el cas de FOCCS que agrupa més de quaranta entitats de persones de diferents orígens. Entre elles hi ha l’associació MAGREBEIDA, que compta amb una trajectòria de prop de 24 anys i ajuda habitualment persones amb dificultat a nivell educatiu (l’aprenentatge d’idiomes) i a nivell d’orientació i acompanyament. Col·labora en projectes d’abast internacional com, per exemple, els projectes de codesenvolupament amb entitats ubicades a la ciutat de Marràqueix al Marroc.Evidentment, aquest acte és molt interessant per felicitar les entitats de diferents àmbits (científic o investigador, solidari, cultural o artístic, esportiu, educatiu o pedagògic) que han aportat valors d’humanitat i saviesa a aquesta societat, però és molt necessari, també, donar compte de l’existència d’entitats i col·lectius d’origen immigrant que treballen per la ciutat i mereixen aquest atorgament d’aquesta Placa de la Paeria sense cap tipus d’exclusió.