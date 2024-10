Creat: Actualitzat:

Aprendre idiomes s’ha convertit en un fet essencial i de progrés a nivell tant professional com personal per una part important dels ciutadans. Però, per l’altra part, especialment per als nouvinguts, l’aprenentatge de llengües com el cas del castellà i el català és una necessitat i una obligació per poder comunicar-se i realitzar els tràmits administratius. Normalment, la integració del llenguatge és una estratègia didàctica efectiva que pot ajudar a desenvolupar les habilitats lingüístiques de manera integral i significativa.Cal saber que la situació social a Catalunya en les últimes dècades s’ha vist afectada per l’augment de fluxos migratoris que han tingut com a destí aquest territori i el panorama a l’àmbit educatiu, social i sanitari s’ha canviat. Així, la integració lingüística dels alumnes nouvinguts a les escoles de primària s’ha convertit en una necessitat que requereix atenció i seguiment per veure com es duu a terme aquesta integració. A més, el català és la llengua social de l’alumnat d’origen estranger, tenint en compte que Catalunya és una comunitat bilingüe i el fet de tenir coneixement de dos llengües implica que s’utilitzin habitualment i simultàniament.Com que el tema d’aprenentatge d’idiomes és molt sol·licitat, hi ha una sèrie de centres i escoles com el cas de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Lleida, el Centre de Normalització Lingüística, l’Escola d’Idiomes Ilerllengües, Òmnium cultural i diferents entitats que estan fent esforços per cobrir totes les demandes. Així, molts usuaris poden regularitzar la seva situació a través del sistema d’arrelament social o de formació on es demana el domini de castellà i català. Llavors, és una obligació que se’ls ajudi a comunicar-se amb els funcionaris de diferents administracions i el personal sanitari sense necessitat de demanar l’ajut dels mediadors o d’intèrprets. És evident que l’aprenentatge d’idiomes ajuda a solucionar múltiples complicacions a les persones nouvingudes i els obre portes en diferents àmbits i sectors. Per això, cal donar compte de la presència d’aquestes persones en la societat catalana i intentar donar resposta a les seves demandes d’aprenentatge d’idiomes per a poder regularitzar la seva situació, comunicar-se amb els altres i integrar-se fàcilment en la societat catalana.