La presència de dones musulmanes a Lleida és una realitat que forma part de la diversitat social i cultural de la societat lleidatana, com ho és en altres llocs de Catalunya i Espanya. En les últimes dècades, Lleida ha viscut un augment de dones procedents de països de tradició musulmana com el Marroc, Algèria, Pakistan, Índia, Turquia, Senegal, Gàmbia, Mali i altres. Aquesta diversitat fa que les seves experiències siguin molt diferents entre elles, ja que la religió musulmana es practica de manera diversa en funció de les tradicions culturals i familiars de cada grup. Les dones musulmanes a Lleida intenten fer front a una sèrie de dinàmiques específiques relacionades amb la seva identitat, religió i integració tenint en compte que provenen de diferents contextos socials, culturals i geogràfics. Queda clar que l’Islam juga un paper fonamental en la seva identitat i la seva vida quotidiana a nivell de pregària diària, el dejuni durant el Ramadà o la participació en les celebracions religioses. Algunes dones porten el hijab (vel islàmic) com a símbol de modèstia i identitat religiosa cosa que genera discussió i debat en la societat, ja que alguns el consideren un símbol de llibertat religiosa i d’identitat cultural, mentre que altres poden veure’l com una imposició o una restricció de la llibertat personal. Les dones musulmanes a Lleida viuen dins d’un context d’una societat majoritàriament cristiana i occidental, la qual cosa pot generar certs desafiaments. Per a moltes d’elles, la integració no significa abandonar la seva identitat religiosa i cultural, sinó buscar un equilibri entre els valors de la societat d’acollida i els seus propis valors i creences i mantenir vives les seves arrels culturals. Evidentment, les dones musulmanes a Lleida formen part de la societat i contribueixen a la diversitat i riquesa cultural de la ciutat. Tot i que enfronten diversos desafiaments relacionats amb la integració, la discriminació racial i les seves pròpies dinàmiques familiars i religioses, moltes d’elles aconsegueixen equilibrar la seva identitat religiosa i cultural amb les oportunitats d’educació, treball i participació social. Aquestes dones continuen jugant un paper essencial en la construcció d’una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat.