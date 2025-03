Creat: Actualitzat:

L’informe social és un document que s’elabora per un treballador o treballadora social amb l’objectiu de recollir, analitzar, proporcionar i valorar la informació obtinguda sobre la situació personal, familiar, social o econòmica de la persona o de la família sol·licitant. Aquest informe s’utilitza per a múltiples finalitats i és sovint necessari per a processos com sol·licituds de residència per part de persones immigrades, l’ajuda social o l’accés a l’educació o sanitat. Aquest informe és un requisit important per a les persones sense papers que busquen regularitzar la seva situació o renovar el seu permís de residència i, al mateix temps, ajuda les autoritats a avaluar la seva situació i proporcionar una visió completa que facilita una presa de decisions correcta sobre la concessió de la documentació. També, és molt necessari per a aquelles persones que passen per situacions de precarietat i que es veuen obligades a accedir als serveis socials per cobrir les seves necessitats. En aquest sentit, els informes socials permeten identificar les necessitats i les problemàtiques específiques de persones o de famílies i determinar les intervencions més adequades per a les seves situacions. Així, les sol·licituds d’ajuda justifiquen la necessitat d’intervenció dels serveis socials en temes d’allotjaments temporals, beques, assistència domiciliària, etc. A part d’això, els informes socials es requereixen en processos judicials, com ara en casos de tutela de menors, separacions, divorcis i adopcions. D’aquesta manera, el seguiment d’aquests casos serveix com a eina d’avaluació eficaç de la situació de cada cas. Per això, les administracions públiques i entitats socials utilitzen aquests informes socials per planificar i distribuir els recursos i serveis de manera més eficient. Al mateix temps, els utilitzen per a la detecció de casos de risc, de vulnerabilitat, de maltractament o d’exclusió social.

En definitiva, l’informe social és una eina fonamental per als professionals dels serveis socials per a la presa de decisions i la millora de la qualitat de vida de les persones. També facilita la coordinació entre diferents professionals i serveis per assegurar una intervenció adequada i adaptada a les necessitats de les persones avaluades.