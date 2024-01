L’altra cara d’Eva Nasarre

Creat: Actualitzat:

Reconec que li havíem perdut la pista a Eva Nasarre (Lleida, 1960) fins que, gairebé per casualitat, ha arribat a les nostres mans una foto seua en cadira de rodes. La lleidatana té una artritis reumatoide severa, una malaltia autoimmune, crònica i, el que és pitjor, incurable. Segons llegim, ho està portant bé i s’ha convertit en una defensora mediàtica de totes les persones que pateixen aquesta malaltia degenerativa i que afecta la seua mobilitat. Potser, el nom d’Eva Nasarre, ara mateix, no els sona gens, o molt poc, però cal recordar que als anys 80 es va convertir en fenomen televisiu del més alt nivell amb el seu programa Puesta a punto, que s’emetia per La Dos, i que, en mallot i escalfadors, defensava les excel·lències de l’aeròbic a qualsevol edat, convertint-se en la Jane Fonda espanyola per excel·lència. La seua audiència (encara no existien les privades) era estratosfèrica i, qui més qui menys, seguia els seus exercicis des del saló de casa davant del televisor. La vida, en la seua recta final, no l’ha tractat bé, és cert, però és d’admirar que mai no s’hagi rendit.