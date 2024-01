El regne de la bilocació

Creat: Actualitzat:

Si fa una setmana explicàvem com era possible que l’actor i músic Adrián Lastra aparegués de manera simultània en dos concursos com El desafío (Antena 3) i Bailando con estrellas (Telecinco), ara hem de tornar al tema després de veure com aquest cap de setmana Mar Flores (Madrid, 1969) competia i guanyava a més la tercera entrega del programa d’Atresmedia amb una coreografia, amb tambors i llaços amb boles, amb el grup argentí Argendance i alhora apareixia, a la mateixa hora, com a víctima injuriada al De Viernes de Mediaset acusada de tot pel seu fill Carlo, fruit de la seua relació, entre 1982 i 1996, amb el comte Carlo Costanzia di Costigliole. A Mar, d’amplíssim currículum sentimental, el seu fill la va posar literalment a parir mentre els reporters del programa la perseguien urbi et orbi perquè digués la seua. Ja ho hem dit, la culpa és de gravar programes amb tanta antelació i sense clàusula d’exclusivitat. Per cert, quin paperot el del còmic Miguel Lago durant el número al programa de Roberto Leal com a convidat. Entre patètic i cutre.