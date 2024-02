El mateix de cada any

Creat: Actualitzat:

Ja estem en plena voràgine del Benidorm Fest, la prèvia que ha de decidir qui representarà RTVE en el pròxim festival d’Eurovisió, en aquest cas a Malmö el proper mes de maig. La primera semifinal aquest dimarts passat no va tenir una audiència per tirar coets. És normal. Va començar a les onze de la nit i no va acabar fins passada la una de la matinada, la qual cosa, tractant-se d’un dia feiner, és una barbaritat. I el Benidorm Fest tampoc arrossega ningú més que els eurofans, que tenen el seu hàbitat natural a les xarxes socials. Allà sí que hi ha moviment; en altres escenaris, no. S’han classificat per a la final de dissabte Nebulossa, Angy Fernández, Miss Caffeina i Sofia Coll, que deixa anar dos frases en català en la lletra (a l’altra semifinal, la d’avui, Roger Padrós presenta una cançó, El temps, cent per cent en català. Veurem). Fora d’això, val a constatar que importa més la coreografia que el tema en si mateix i que no coincideixen, per a res, els criteris del jurat d’experts, els vots del públic i els d’aquest ens intangible i eteri que és el vot demoscòpic. Tot un misteri.