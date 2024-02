El seu Barça més “triomfant”

Creat: Actualitzat:

Ara sembla que la seua figura ja ha quedat relegada en la història del barcelonisme, arrossegada per les últimes ombres més que les anteriors llums, però convé recordar al personal que abans dels Jan, Sandruscos i Bartos va existir un president anomenat Josep Lluís Núñez (Baracaldo, 1931-Barcelona, 2018), que va convertir la marca Barça en tot un referent mundial. Per això és recomanable visionar els quatre capítols del documental sobre la seua persona i la seua obra que ha començat a emetre TV3 (està complet a la plataforma o poden recuperar-lo a TV3 a la carta). Amb el seu lema, “Un Barça triomfant”, al llarg del seu mandat entre 1978 i el 2010 va remodelar el Camp Nou, ara demolit, va estrenar el Mini, va inaugurar el Museu i el nou Palau, va obrir portes a la base amb la residència de la Masia i va comprar els terrenys de Sant Joan Despí. Però és que, a més, va contractar Cruyff com a tècnic per instaurar l’ADN Barça, encadenant títols des de la seua primera Copa d’Europa.. Tot i que, això sí, quan dic Núñez, qui veig és a Alfonso Arús o Carlos Latre imitant-lo.