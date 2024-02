Les llàgrimes d’Adrián Lastra

Creat: Actualitzat:

Dins de les proves, algunes d’absurdes, tot cal dir-ho, d’El desafío d’Antena 3, l’indiscutible líder de les nits dels divendres (aquesta vegada va treure sis punts al ¡De Viernes!), l’estrella és la de l’apnea sota l’aigua. Aquesta setmana va tocar passar per aquesta prova Adrián Lastra, actor i músic, que lidera ara per ara la classificació. Competitiu al màxim, va tenir un mal dia i no va poder passar del 1.34 aguantant la respiració. L’enuig amb si mateix, amb una mica de teatret, tot cal dir-ho, va ser majúscul i plorava de manera desfermada malgrat el consol del presentador i companys. Bé, va resultar emotiu i, per moments, impactant. El que ja no va ser tan acceptable va ser el rebot de Mar Flores al rebre la puntuació del jurat, que va ser la tercera millor del programa, queda clar. Directament, va acusar Santiago Segura, un dels tres al costat de Pilar Rubio i Juan del Val, de tenir alguna cosa contra ella, perquè la puntua baix –li va donar els mateixos punts que a la parella de Sergio Ramos–. Va sonar a la clàssica rebequeria infantil després d’un suspens: “És que el profe em té mania!”