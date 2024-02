Més munició per al morbo

Creat: Actualitzat:

Encara que Sálvame estigui ja liquidat, els seus successors poden donar gràcies al mannà que els ha caigut al plató amb el cas d’Antonio Tejado. Obrim parèntesi. Tenen una sort descomunal, els punyeteros! El tanquem. El cas és que el sevillà Tejado (no es posen d’acord en si va nàixer el 1983, el 1986 o el 1988) és un entre conegut i saludat que va saltar a la fama mediàtica per ser nebot de María del Monte i, sobretot, per ser parella, entre el 2007 i el 2009, de Chayo Mohedano, superneboda de Rocío Jurado. El seu tema va ser breu però va tenir temps per estrenar paternitat i passar a ser “carn de plató” en tots els programes de Telecinco, de Sálvame cap avall, explicant les seues penes, amb llum i taquígrafs, amb la neboda de “la más grande”. Després es va passar per Supervivientes i un Gran Hermano Dúo, abans d’una altra relació fugaç amb Alba Muñoz (2015), amb una filla inclosa. Ara acaba d’entrar en presidi per ser l’autor intel·lectual d’una sèrie de robatoris en cases de famosos a Andalusia, fins i tot la de la seua tieta. El morbo ja està servit.