Adeu a un altre referent

Creat: Actualitzat:

El mallorquí Bartolomé Beltrán (Campanet, 1949) és en l’àmbit televisiu de la divulgació mèdica el que Karlos Arguiñano és en la gastronòmica. O sigui, referents en la comunicació, per a tots els públics, en les seues àrees respectives. El doctor Beltrán, reconegut ginecòleg, va acabar convertint-se en tot un referent mediàtic des que el 1982 va debutar a Antena 3 Radio amb La salud es lo que importa, que posteriorment va fer el salt a Antena 3 Televisión amb el seu popularíssim En buenas manos, i després d’un parèntesi en què va ser president del Mallorca (cinquè a la Lliga i finalista de la Copa del Rei), va tocar sostre amb el seu ¿Qué me pasa, doctor? des del 2005. Premiat fins a la sacietat per la seua capacitat d’explicar en llenguatge simple i pla el tema mèdic, sempre pot presumir de ser el primer a introduir una càmera en un quiròfan. Aquest cap de setmana ens ha deixat als 74 anys víctima d’una insuficiència renal, però aquí queda el seu llegat. Un professional de la medicina que, sense sensacionalismes ni polèmiques, va ajudar a entendre-la millor, molt millor.