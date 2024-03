Paladí de l’ús del català

Creat: Actualitzat:

Des d’aquell icònic “Sue Ellen, ets un pendó!” de la sèrie Dallas a la fundacional TV3, poques altres produccions –arribades de fora, és clar– han fet tant pel català com Bola de Drac, que va enganxar i va acostumar a sentir-lo milers i milers de nens i adolescents a Catalunya. Ara acaba de morir el seu creador, Akira Toriyama (1955-2024), pare d’una altra mítica sèrie infantil com Dr. Slump, i, no ho sé, però tots ens sentim una mica orfes. Sí, m’hi incloc malgrat la meua edat, perquè acompanyant els meus fills vaig haver d’empassar-me entre el 1989 i el 1996 (estrena i final de la sèrie) uns quants dels 291 capítols de què constava. I, ho he de confessar, mai vaig acabar d’entendre del tot les anades i vingudes de la trama, per a mi tan complicada o més que la de Joc de Trons, amb personatges com el Son Goku, el Vegeta, el Follet Tortuga, el Krilin, la Bulma o el Freezer i les seues constants transformacions rere les màgiques boles de drac. En fi, entretingudes sí que ho eren. El cas és que un dels màxims referents del manga japonès se n’ha anat, però sempre ens quedarà el seu llegat.