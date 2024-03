Potser va ser un farol?

Creat: Actualitzat:

El món televisiu ha estat revolucionat aquests últims dies amb la possibilitat que David Broncano (Santiago de Compostel·la, 1984), una de les estrelles consolidades de Movistar + amb el seu La Resistencia, al punt de la mitjanit, acabés fitxant per TVE per conduir, en el prime time, un magazín capaç de plantar cara al totpoderós El Hormiguero, de Pablo Motos. De fet, el seu pas a la cadena pública ja havia estat anunciat tant en xarxes socials com en els mitjans de comunicació, tant escrits com digitals. Broncano era l’aposta de Prado del Rey per a la temporada primavera-estiu, fins i tot allargant la cosa per deixar-ho tot lligat i ben lligat, amb clàusules contractuals, per a la de tardor-hivern. Tanmateix, en les últimes hores, tot s’ha ensorrat. El Consell de RTVE ha rebutjat la proposta de la direcció de la casa, per massa costosa i, tot cal dir-ho, sense infal·libles prediccions d’èxit. Es parlava de catorze milions d’euros per tres temporades. Ara per ara, a més d’esclatar una guerra interna entre comandaments, tot està en stand by.