Aprofitar les promocions

Podríem discutir si va ser la millor de les idees col·locar la línia de meta pràcticament davant l’estació Lleida-Pirineus o si no hauria valgut la pena estirar-se una mica més i organitzar també la sortida amb els beneficis econòmics que suposava per al sector de l’hostaleria, però, en qualsevol cas, acollir l’arribada d’una etapa de la Volta a Catalunya va ser una inversió, econòmicament parlant, d’allò més rendible. Impagable promoció de la ciutat, amb repercussió mediàtica en els mitjans escrits i audiovisuals. Per televisió podia seguir-se, a través d’Esport3 o de Teledeporte, el pas dels ciclistes pel Pallars, Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues i, finalment, amb arribada al Segrià, però el que va ser veritablement notable van ser les impagables imatges àrees preses per l’helicòpter de la cursa mostrant els punts més atractius de Lleida. Òbviament, la Seu Vella es va emportar el màxim protagonisme, captada des de tots els angles possibles, però tampoc no es van quedar enrere la canalització del Segre, el pont de Príncep de Viana o fins i tot el Camp d’Esports.