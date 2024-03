Els fronts d’una guerra

Creat: Actualitzat:

Tornem a la guerra, encara inconclusa, pel comandament a RTVE. A més d’altres comandaments intermedis, ja han caigut José Pablo López, director de continguts, defenestrat per la presidenta de la Corporació Pública, Elena Sánchez, dies abans de ser aquesta cessada. Per cert, la seua substituta interina, Concepción Carcajosa, va ser de les més mal valorades quan s’estava buscant, anys enrere, la titular al càrrec. El cas és que ara s’han conegut de manera més o menys pública, perquè als passadissos era un no parar, els motius de l’enfrontament entre Sánchez, que defensava un model de televisió seriosa, amb els informatius com a bandera; i López, que apostava per una comercialitat al màxim. Tot va començar amb l’emissió aquest estiu passat de Grand Prix, al qual la presidenta s’oposava. Va guanyar López. Després va arribar la contractació de Belén Esteban com a jurat de Baila como puedas. Allà es va imposar el criteri de Sánchez. I la mare de totes les batalles es va deslliurar pel fitxatge de David Broncano per tres temporades a raó de 14 M€ cada una. Va guanyar Sánchez, però els dos, al carrer.