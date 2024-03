Impossible treure’n res de clar

Creat: Actualitzat:

El Divendres Sant va ser un mal dia per veure la televisió. Al prime time cap cadena va aconseguir arribar als dos dígits. Una cosa comprensible, d’altra banda. Si fins i tot Antena 3, la favorita, va optar per no emetre una nova entrega d’El desafío i col·locar un rescalfat del millor que s’havia vist fins llavors! A La Sexta, almenys, van intentar aportar alguna cosa nova a Equipo de investigación que, amb Glòria Serra al capdavant i amb la seua peculiar locució, ve emetent-se des del 2001, reprenent el mai aclarit del tot cas de la mort, el novembre del 2016, de Cristina Ortiz Rodríguez, més coneguda com La Veneno. La novetat consistia en una entrevista gravada recentment a Alin Bogdan, l’últim nòvio conegut de La Veneno. Les seues declaracions anaven intercalant-se amb fragments d’altres Equipos ja emesos anteriorment. Totes les declaracions es contradeien les unes amb les altres, per la qual cosa a casa ens vam quedar amb els mateixos dubtes que ja teníem: què va passar realment? Molt ens temem que ni Carles Porta podria amb un tema tan fosc.