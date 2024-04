Adeu, ‘Desafío’; hola, ‘Desafío’!

Creat: Actualitzat:

Quines coses! La matinada de divendres a dissabte va acabar la quarta edició d’El desafío d’Antena 3, que va ser el més vist del dia amb un 15,6, malgrat que les desgràcies de les Campos, explicades per Terelu al De Viernes de Telecinco, van arribar al 12,3. El cas és que va guanyar Pablo Castellano. No saben qui és? Un influencer, casat amb la també influencer María Pombo i en el seu dia fugaç noviet de Laura Matamoros, filla de Kiko Matamoros. Però el més sorprenent és que en aquests últims dies s’ha parlat més de la pròxima edició que de la finalíssima d’aquesta. Ja s’han gravat quatre programes de la següent entrega, que s’emetrà a partir de gener del 2025 (es va paralitzar el rodatge perquè el personal se n’anés de vacances de Setmana Santa). I per què es parla més del que encara està per venir? Senzillament, perquè en aquesta cinquena edició participa María Federica, neboda de Felip VI, que pel que expliquen no toca vores i és incapaç d’articular una frase coherent davant del jurat, i també Genoveva Casanova, que és el gran descobriment del xou.