El casori de l’any

A veure. Tant costa d’entendre, ens sembli malament o bé, que a Madrid, capital de la vila i Tribunal, s’ostenta el rècord de poder per metre quadrat? És igual quin. Polític, econòmic, judicial, aristocràtic (que encara tenen pes, i molt, cognoms de llinatge ranci) o fins i tot de socialités.. Així no és estrany que el casament, dissabte, de l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la seua nòvia des del 2023, Teresa Urquijo, de família d’alt llinatge, provoqués furor en els mitjans de l’altiplà. Telemadrid el va retransmetre en directe i TVE li va dedicar dos especials, pre i postcasament, i la major part de les cadenes generalistes i digitals li van donar peixet. En les locucions barrejaven que era un casament regi, per la presència de bona part de la família reial, Felip i Letícia no, però sí l’emèrit, les seues filles i nets (Sofia només va anar al convit), i popular, perquè del PP no hi va faltar gairebé ningú, se sobreentén. Rivalitat de models i pameles competint pel títol de millor i pitjor vestides. Un espectacle, caspós, però que va arrasar en audiències.