I què se n’ha fet, d’ells?

Si exceptuem Jorge Javier Vázquez amb un milionari contracte amb Mediaset, a qui li surt més rendible donar-li un programa –en aquest cas, Supervivientes– que tenir-lo fent passadissos cobrant a final de mes o que indemnitzar-lo, la resta de les estrelles del defenestrat Sálvame no han tingut gaire recorregut més enllà d’aquell esperpent a l’altre costat de l’Atlàntic emès en plataforma televisiva. Terelu Campos, després d’un fugaç pas als matins de TVE, ha tingut el seu moment de glòria al ¡De viernes! per parlar de la seua germana i del seu nebot que acaba de separar-se (de la seua filla Alejandra, pel que sembla té “Constanzia”, i perdonin el discutible joc de paraules); Carmen Borrego, apuntada al melodrama com qui s’apunta a un bombardeig va aguantar tres setmanes a Supervivientes abans de deixar-lo; María Patiño, en expectativa de destí, fins i tot es va passar pel Col·lapse de TV3 amb Ricard Ustrell com a amfitrió. I la resta, encara pitjor, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Lydia Lozano, Carmen Alcayde, totalment desapareguts.