Com Cervià el 1995

Ja ho saben. Almacelles formarà part del grup de catorze localitats que aspiraran a guanyar la setzena edició del recuperat clàssic estival Grand Prix de TVE. No és una cosa fútil. El poble del Segrià serà el segon lleidatà que participi en l’esdeveniment després de Cervià de les Garrigues, que, ves per on, va participar en l’edició inaugural del 1995. Va quedar eliminat en la primera ronda pels asturians de Cudillero, que van acabar com a campions del xou estival, amb la vaqueta real inclosa, presentat per Ramón García i Virginia Chávarri. Grand Prix va aguantar fins al 2005 (del 2007 al 2009 va passar a la Forta presentat per Bertín Osborne) i ara, des del 2023 ha tornat als seus orígens a La 1 novament amb l’incombustible Ramonchu. Per cert, Almacelles tindrà un repte afegit. Ser la segona localitat catalana, i la primera de Lleida, per descomptat, a guanyar-lo, després del triomf de Tordera el 1998. L’eliminatòria es gravarà el 21 de maig vinent (amb 150 almacellencs a la grada) però no es podrà veure fins al mes de juliol.