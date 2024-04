No hi haurà ‘Supernanny’

Creat: Actualitzat:

Vivim tan dominats pel “políticament correcte” que coses que abans estaven considerades com a normals ara no ho són. Un d’aquests casos és Supernanny, amb nou temporades a Cuatro, des del 2006 presentada per la psicòloga Rocío Ramos-Paúl que, càmera en mà, intenta resoldre problemes de menors a les seues cases. Era el mateix que Hermano Mayor, però aquest elevava el llistó fins a l’edat adolescent. El cas és que, havent estat ja presentada com un dels forts d’RTVE per a aquesta primavera, Supernanny ha estat arxivada al calaix de l’oblit. Concepción Cascajosa, la interina directora de l’ens públic, ha fet cas a les queixes de la Defensora de l’Audiència, la icònica periodista María Escario, i també a la ministra de Joventut i Infància, Elma Saiz. Dos raons de pes justifiquen la cancel·lació del programa, amb entregues ja gravades. Una de particular: en un dels capítols (utilitzats en la promo) apareix un pare amb un símbol nazi tatuat. Una altra de general: l’exposició a l’audiència de menors amb problemes. No ho van veure abans?