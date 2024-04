Plou sobre mullat

Creat: Actualitzat:

A casa, Jordi Cruz (Manresa, 1978) sempre ens ha semblat un “encantat de conèixer-se” i més mediàtic, estrelles a part, que figura dels fogons. És una opinió, sens dubte. Però és que amb ell plou sempre sobre mullat, des d’aquelles polèmiques declaracions el 2017 sobre el que haurien de cobrar (segons ell, res) els becaris a la seua cuina. Però és que poc després, a MasterChef de La 1, al costat dels seus eterns companys de jurat, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera, que semblen aferrats al càrrec, ja van quedar retratats al no adonar-se dels problemes mentals d’una de les seues concursants, en la seua variant celebrity, Verónica Forqué, que va acabar com va acabar. Doncs bé, que és més un reality que un concurs gastronòmic de RTVE ha tornat a quedar assenyalat en la present edició. Una de les concursants, Tamara, va decidir abandonar perquè la seua ment no li aconsellava seguir davant de tanta pressió. I va dir que ho deixava. Jordi Cruz, insensible i ben sobrat de fatxenderia, li va contestar –i ho va poder veure tota l’audiència: “Allà tens la porta.” TVE ha hagut de demanar disculpes.