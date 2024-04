Cayos guanyen, espies perden

Creat: Actualitzat:

Es veia venir. Que el canvi de dia d’emissió, després d’un fugaç pas per la nevera, d’Operación Barrio Inglés de La 1 hagi estat un nou fracàs no sorprèn ningú. És més, encara va empitjorar l’audiència de dimecres, que va obligar a reubicar-lo. Però és que és evident. Com pot desbancar una ficció sobre l’espionatge internacional, amb tocs d’apassionat romanç a la Huelva de la postguerra espanyola, el desbordat friquisme de Supervivientes, que aquesta vegada va arribar al 19,1? Mediaset ho té clar. A més de les gales, que són gairebé diàries, cada un dels seus programes satèl·lit, de dilluns a diumenge en interminable bucle, té especials per seguir i comentar el que passa a Hondures que, fent un acudit dolent, mai no es queda a Hondures sinó que transcendeix, i molt, urbi et orbi. A més dels amors i desamors de concursants amb molt poc pedigrí, la veritat, aquest cap de setmana es van bolcar amb el suposat casament de dos dels seus: Ángel Cristo Jr. i Ana Herminia. Laura Madrueño va oficiar la cerimònia amb un “pel poder del Déu Posidó!” (sic).