Craviotto, referent publicitari

Saúl Craviotto (Lleida, 1984) és, amb permís de Marc Márquez, l’esportista lleidatà més mediàtic. El piragüista ja compta amb quatre presències als Jocs Olímpics (París aquest estiu serà la cinquena) amb un balanç de cinc medalles, dos ors, dos plates i un bronze entre Pequín 2008, Londres 2012, Rio 2016 i Tòquio 2020. Però és que, a més, allà on va triomfa: com a model de moda, guanyador d’un MasterChef Celebrity i protagonista d’espots publicitaris. L’hem vist com a imatge d’una coneguda marca de colònia, amb nu gairebé complet, promocionant un formatge fresc d’allò més saludable i beneficiós per a l’organisme i, ara mateix, en una campanya promocional de la marca de sastreria Emidio Tucci a partir que El Corte Inglés, la seua marca mare, és patrocinadora de l’equip espanyol de piragüisme. Saúl Craviotto comparteix espot amb els seus companys del K4 500, que serà als pròxims Jocs Olímpics parisencs: Carlos Arévalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade. Impecablement de vint-i-un botó, la seua promoció provoca una instantània empatia a l’espectador.