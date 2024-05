La musa de la transició

Creat: Actualitzat:

Malgrat que la història definitiva de la transició política en aquest país, des d’una dictadura de 40 anys, fins a l’arribada d’una incipient democràcia, encara està per escriure, no hi ha dubte que la madrilenya Victoria Prego (1948-2024) és un dels rostres i veus més significats amb el tema. Ara se’ns n’acaba d’anar, deixant en l’aire els secrets que es va deixar al tinter, perquè segur que n’hi ha.. i molts. En qualsevol cas, la periodista es va convertir en una de les cares més populars d’aquest país a l’entrar, el 1981, a totes les llars espanyoles presentant el tercer telenotícies de TVE, titulat Al cierre, juntament amb un altre dels rostres més emblemàtics del moment, Joaquín Arozamena. Els dos feien el que es denominava informatiu d’autor. És a dir, era important no només el que deien, sinó com ho deien. Seguidament, anys després, José María Carrascal, a Antena 3, també al punt de la mitjanit, els va agafar el testimoni. Però la seua consagració va arribar el 1995 quan va estrenar la sèrie La transición, en la qual, per entregues, va explicar tot el que es podia explicar.