‘Dallas’ 33 anys després

Ens posarem nostàlgics. Aquesta setmana passada, divendres concretament, es van complir 33 anys de l’emissió de l’últim capítol de la sèrie Dallas, el culebró més icònic de la història de televisió. La va estrenar la CBS un 2 d’abril del 1978 i, des del minut u, es va coronar com a rei de l’audiència la història d’una família, els Ewing, i la seua evolució des de la tradició ramadera, al mític ranxo Southfork, fins a l’empori del petroli, l’Ewing Oil, i una sèrie de personatges que es van convertir en ídols de diverses generacions: Jock, Ellie, Bobby, Lucy, Ray, Pamela, Sue Ellen, però sobretot, JR (encarnat per Larry Hagman), el pèrfid malvat que, curiosament, provocava una instantània i irrefrenable sensació d’empatia. De fet, durant el capítol, després de ser tirotejat, que s’especulava amb la seua mort, es va paralitzar mig món per conèixer el desenllaç. L’emissió a Espanya no va ser una excepció en l’impacte mediàtic. Va arrasar, sense competència, a La 1, però encara va ser millor quan va adquirir els drets d’emissió TV3. Ningú no va fer tant per la normalització del català.