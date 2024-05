El teatret que no cessa

Creat: Actualitzat:

El problema que tenen els realities com Supervivientes, l’únic que funciona mitjanament bé a Mediaset i que demostra de manera palmària el gust de la seua audiència pel morbo, és que de tant cridar allò “que ve el llop”, com al vell conte, ha perdut tota credibilitat. Ja no perquè les forçadíssimes baralles, més o menys guionitzades, grinyolen pels quatre costats, amb protagonistes que, ben mirats, interessen el més mínim, sinó perquè com que tots els concursants acudeixen a Hondures d’allò més escarmentats, ja saben el que han de fer i dir en cada moment perquè els contertulians, opinants i partidaris/detractors els facin d’altaveu a les gales i als especials diaris. El cas és que, ara mateix, deixant de banda velles i noves polèmiques, l’actualitat se centra en dos de les concursants, Laura Matamoros –que bat ja el rècord de repesques– i Aurah Ruiz, que estan presumptament ingressades per lesió. Diumenge la cosa va girar entorn d’elles, però després de més d’una hora van deixar la seua alta, o no, per al següent programa.