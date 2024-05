Estirabots innecessaris

Creat: Actualitzat:

Existeix un adagi dins del sempre savi refranyer popular que aconsella no mossegar mai la mà que et dona de menjar. És simplement una qüestió de sentit comú. Ricard Ustrell (Sabadell, 1990), una de les estrelles tant de Catalunya Ràdio (El matí de...) com de TV3 (Col·lapse), no sembla estar per la feina. Potser és perquè s’ha envalentit pel seu estatus, però últimament no acaba una polèmica quan ja s’ha ficat en una altra. Recordin l’elecció d’alguns dels seus convidats en el programa de Sant Joan Despí o el viatge amb el seu equip als Oscars per acabar fent el programa des de l’habitació d’un hotel de Los Angeles, però ara ha provocat que el Consell Profesional de TV3 i Catalunya Ràdio li hagin tocat la cresta pels seus comentaris, menyspreadors a més, del debat electoral de la CCMA. A la pregunta de si el seguiria, va dir textualment: “No el veuré, he de penjar un quadre, estendre la roba i a més a La Sexta estrenen (no és veritat, en tot cas, emeten) ¿Quién quiere ser millonario?” Després es va retractar, però ja era tard.