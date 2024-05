Sílvia apunta a substituta

Creat: Actualitzat:

Encara no ha acabat la present temporada de Tu cara me suena a Antena 3, el programa que bat rècords d’audiència cada nit de divendres, i ja s’ha obert el debat sobre qui substituirà Carlos Latre al jurat de la següent. Ja ho vam escriure, Latre ha fitxat, a preu de crac futbolístic, per Mediaset per formar part de la lluita, que es presenta apassionant, de la cadena de Fuencarral contra El Hormiguero de Pablo Motos i el projecte de David Broncano, una altra fitxa de dos dígits i sis zeros, a La 1. Tots no poden guanyar, però tot sigui dit. El cas és que a la taula que ocupen Àngel Llàcer, Lolita i Chenoa quedarà una cadira lliure. S’estudien diversos noms, però el més ben col·locat, ara mateix, és el de Sílvia Abril (Mataró, 1971), actriu de múltiples registres i que ja ha participat en diversos programes en aquest exercici per problemes de salut del president del jurat, ingressat i novament hospitalitzat per una inesperada recaiguda. Juntament amb ella també es postulen Dani Martínez, una carta a Telecinco, i Arturo Valls, ara mateix en expectativa de destinació.