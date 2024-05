Furors monàrquics

Creat: Actualitzat:

Ja se sap que els continguts dels programes del cor de les cadenes generalistes tenen una marcada debilitat per la monarquia, i ara que se celebra el vintè aniversari del casament de Felip VI i Letícia, més. Només fa falta veure els especials dedicats per totes al feliç esdeveniment. Però aquest dissabte, a Fiesta de Tele 5 es van superar. Tenien una reportera desplaçada a l’estadi de La Romareda, a Saragossa, on es disputava la final de la Copa de la Reina. Quan li van donar pas, es va descontrolar. El públic cridava “Esa Leti, esa Leti, es, es” i es va deixar emportar. Veu balbucient, entretallada i amb més “galls” del que està aconsellat, lloava la proximitat de la monarca, que, demostrant el seu suport a l’esport femení, havia viatjat fins allà (la primera vegada en cinc anys) i a La Cartuja i ho va dir diverses vegades. Després ho va atribuir als nervis i va afegir que tenia el mòbil preparat per fer-se una selfie. Letícia li va fer un gest afectuós. “Ens ha saludat, ens ha saludat!”, va dir en ple èxtasi. A casa vam pensar que d’un moment a l’altre es desmaiaria.