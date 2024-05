De rigor, rigor, poc, la veritat

Creat: Actualitzat:

Estem ja acostumats que des de les televisions generalistes ubicades a la Meseta es recordin només de “províncies” quan es tracta d’explicar una cosa esfereïdora, dantesca, horripilant.. (perdó, Piqueras, per parafrasejar els teus llegendaris qualificatius), en forma de truculents successos o catàstrofes naturals o accidentals. Aquest divendres passat li va tocar el torn a Lleida en l’apartat de successos del magazín de tarda Y ahora, Sonsoles d’Antena 3. Bé, això de Lleida és un dir, perquè es van passar ubicant la notícia a Lérida! Van desplaçar-hi una reportera per informar de la pallissa clavada a una parella que, ja de nit, tornava a casa després de celebrar un aniversari, i va ser abordada per un grup de menors primer, i els seus pares, després. Testimonis de la víctima, ella (ell no va aparèixer) amb la cara plena de contusions. Però es van equivocar a l’hora d’ubicar el succés. El van traslladar a la Mariola, etiquetat com a barri conflictiu, barrejant el tema amb el de la dona que va intentar apunyalar un policia, sense aclarir si era de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d’Esquadra.