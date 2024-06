La mala deriva de Sonsoles

Creat: Actualitzat:

A Sonsoles Ónega l’estan aconsellant malament. Líder de la franja de la tarda, fa uns quants dies que es veu superada per la seua màxima rival, que fins fa molt poc superava en audiència amb facilitat, Ana Rosa Quintana i el seu TardeAR. Tot es deu a una mala elecció dels temes a debatre en els seus programes de tarda. Mentre que Ana Rosa es decanta per augmentar la informació política, sempre defensant les tesis anti-Sánchez i, sobretot, de Vox, Sonsoles Ónega –o el seu equip– aposta pel sensacionalisme. El problema, a més, rau en el fet que la filla de l’icònic Fernando Ónega, un tòtem de la televisió d’aquest país (a Emma García, en el Fiesta de cap de setmana, li passa exactament el mateix), no sap posar a ratlla els seus contertulians amb l’agreujant que a Sonsoles, a més, se li extralimiten, per no delimitar-los a temps, els protagonistes de successos tan domèstics que al sofà de casa ens importen més aviat poc. Tots parlen alhora, s’interrompen els uns als altres i des del plató se’ls deixa fer fins que aconsegueixen que, farts, canviem de canal.