Això és el que hi ha

Ens agradarà més o menys, però és el que hi ha. I no hi va haver tanta gent que va canviar de canal (bé, aquí sí, perquè el Col·lapse de TV3 es va alçar amb un 9,6) perquè la final de Champions entre el Madrid i el Borussia va aconseguir que La 1 obtingués un registre estratosfèric en dècades amb un 48,3 per cent i més de sis milions d’espectadors. Podem acceptar que hi va haver qui va veure el partit per veure si als d’Ancelotti se’ls acabava la ratxa i no aconseguien alçar la seua quinzena orelluda, per a Florentino, però va ser que no. De fet, per la rambla Ferran i la plaça Europa, dos llocs emblemàtics de l’afició merengona, van tornar a deixar-se sentir cotxes, botzines i banderes al punt de la mitjanit. En fi, l’audiència és lliure i sobirana. El que sí que sorprèn és que Antena 3 cometés l’error de voler competir amb el futbol. Si amb Eurovisió, fa molt poques setmanes, van emetre un reescalfat de La Voz Kids, aquest dissabte van sortir a l’arena amb tot. Resultat? El pitjor registre en temporades sense arribar als dos dígits. En què estarien pensant a Atresmedia?