El lleidatà de l’Euro 2024

Enganxats com estem a l’Eurocopa 2024, i a més en obert a través de La 1 i de tots els seus canals i plataformes satèl·lits, ens va omplir d’orgull i satisfacció escoltar en la locució del Sèrbia-Anglaterra referir-se al jugador balcànic, Sergej Milinkovic-Savic, com a futbolista lleidatà. No es tracta de cap broma. El jugador va nàixer a l’Arnau de Vilanova el 27 de febrer del 1995, perquè el seu pare, Nikola Milinkovic (1969), formava part de la plantilla de la Unió Esportiva Lleida entre els anys 1993 i 1995. Nikola, al llarg del seu pelegrinatge pel futbol espanyol, té dos fills més, Vanja, porter que també és internacional serbi, i una filla, destacada jugadora de bàsquet, com la seua mare. Sergej, que en el seu moment va ser cobejat pels grans d’Europa, juga ara, al caliu dels petrodòlars, a l’Al-Hilal de l’Aràbia Saudita però és titular indiscutible amb la seua selecció. Així que, fent bona aquella dita que, si es busca, sempre es troba un lleidatà en qualsevol esdeveniment que tingui lloc al món, ja tenen a qui seguir en el torneig, a banda de La Roja.