Una estrena del tot fluixeta

Ni l’Àustria-França de l’Eurocopa, emès abans, amb un 26,5 d’audiència i més de tres milions d’espectadors, va aconseguir fidelitzar el personal perquè no canviés de canal i coincidís a La 1 amb l’estrena d’Invictus, el concurs amb el qual TVE pretén amenitzar les nits estivals a l’espera de l’arribada del seu vaixell insígnia, el Grand Prix, amb Ramón García. Invictus es va quedar amb un 7,7 i poc més de mig milió de seguidors. Presentat per Patricia Conde, que va camí de no aconseguir desprendre’s de la seua etiqueta de malastrugança, es tracta d’un híbrid, inconnex, la veritat, amb coses del mateix Grand Prix de la casa, d’El desafío d’Antena 3 i d’aquell fracàs de Telecinco, de fa unes setmanes, titulat Mental Masters. Dos equips, capitanejats pel targarí Joan Capdevila i Pinto, aquell porter del Barça, intenten superar, entre rialles, proves físiques, de cultura general i d’habilitat. En la primera estrena, a més d’un altre futbolista, Pepe Reina, hi havia Susi Caramelo, Fernando Gil, Carlos Areces i David Fernández. Molt millorable.