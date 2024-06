Revilla és com el julivert

Creat: Actualitzat:

Si alguna cosa té el càntabre Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) és que rares vegades defrauda en les seues aparicions televisives. Pot resultar pesat per la reiterada presència davant de les càmeres, però avorrit mai. Quan falla algun convidat a no importa quina cadena, bé sigui en entrevistes, debats o xous d’entreteniment, sempre està disponible i, més ara, que ja no és a la primera línia de la política d’aquest país. Ve a ser com Santiago Segura, un altre que també s’apunta a un bombardeig, però amb més classe i més segones intencions. El cas és que aquest dimarts Revilla va passar per El Hormiguero de Pablo Motos per parlar divinitats i humanitats dins de l’habitual massatge que practica el presentador d’Antena 3 als convidats. Va deixar perles com que “en uns pròxims comicis apostaria per Feijóo” o que “Espanya sense immigrants és incapaç de tirar endavant”. L’audiència no va estar malament perquè és molt fidel al programa, es va marcar un 13 per cent, tot i que no va ser líder a l’encavalcar-se amb el Portugal-Txèquia (26,7) i la finalíssima de Supervivientes (22,1).