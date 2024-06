Leticia no regna a Antena 3

Creat: Actualitzat:

Ens referim a Leticia Sabater, per descomptat, a la qual la producció d’El Hormiguero va escollir, com a mal menor, per competir amb el final de l’Espanya-Albània de l’Eurocopa. La Roja es va emportar el 48,1 de l’audiència i prop de set milions d’espectadors. Això sí, l’Invictus de Patricia Conde, que es va emetre a continuació, va caure fins al 6,2. O sigui, un desastre. Però és que Pablo Motos, amb Leticia al costat, va aconseguir el pitjor registre, en anys, del seu espai, acostumat a apallissar tots aquells que se li posaven al davant: un míser 6,6 amb una mica més de 900.000 espectadors. L’exconductora de programes infantils i ara cantant de pèssims temes cada estiu i cada Nadal té molt poc o res a dir. Motos es va tirar al morbo preguntant-li sobre la seua recent himenoplàstia, és a dir, una intervenció quirúrgica per engrandir-li l’himen que, segons sembla, tenia més petit del que és habitual i, segons les seues paraules, que van escandalitzar fins i tot el presentador, va arribar un punt en què no “li cabia absolutament res”. Es veu que la cosa no va fer gràcia a ningú.