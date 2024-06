Terelu torna a casa

Creat: Actualitzat:

Cal reconèixer-li a Terelu Campos que, primer, és una resilent de manual i, segon, de no ser per ser filla de qui és, ara estaria veient la tele des del sofà de casa seua. Però no, a l’ombra de la seua mare, ha sabut anar fent-se un lloc en els programes del cor i d’altres vísceres, moltes vegades sent ella mateixa, o la seua família, la protagonista de la notícia, rumor o exclusiva. Després del seu fugaç pas per TVE (Mañaneros i De corazón) ha tornat al seu hàbitat natural de Telecinco, que és on se sent més còmoda. Amb allò de l’embaràs de la seua filla Alejandra amb l’actual parella, Carlo Costanzia, que és fill de Mar Flores, se li han tornat a obrir les portes de Mediaset a diferència d’altres companys de l’etapa de Sálvame i De Luxe. Primer va anar-hi com a convidada, als peus de la resta de contertulians, i una setmana després ja va canviar de lloc al plató i es va asseure amb la resta de la xafardera. Clar que, com que a Telecinco no cacen sense gos, va haver d’aguantar al plató Jeimy Baes, exparella del que ara és el seu actual gendre. Brillant. Ah, i la seua filla, també està per caure!