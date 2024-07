Apologia de l’estupidesa

Creat: Actualitzat:

Diguem-ho ja. Deixarem descansar ja Ni que fuéramos de Ten per la seua escassa o nul·la qualitat, el pèssim nivell tècnic i la innata capacitat per fer l’esperpent i el ridícul a cada programa. Així que, comentem aquesta última boutade i deixarem que passi un temps prudencial per veure si són capaços de millorar, cosa que dubtem, la veritat. Aquesta setmana la protagonista va ser Marta Riesco (Madrid, 1987), col·laboradora que ha passat ja per tots els platós i amb una llarguíssima vida sentimental encara que de curta durada. El cas és que va sortir a col·lació el tema que mai utilitza roba interior quan surt al carrer. “Perquè es transparenta”, va explicar. Llavors li van demanar que fes una “atracció fatal”. I ella va dir que d’acord. Es va asseure en una cadira i, això sí, d’esquena a la càmera, i només davant dels tertulians, va obrir i va tancar les cames. María Patiño es va fer la saberuda i va etzibar “jo ja he vist molts chumis”. I Belén Esteban, sempre fina i elegant, va deixar anar “se t’ha vist tot el cony, ja t’ho dic”. I tot plegat en directe, en horari infantil. Penós.