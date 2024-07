Ja n’hi ha prou de fatxenderies!

Creat: Actualitzat:

De veritat no té RTVE res millor a fer que pagar –prop de 300.000 euros per capítol– l’esperpent d’Hermanos a la obra que va estrenar aquest dimarts a continuació de l’Espanya-França de l’Eurocopa? Fa anys que veiem programes televisius bons, regulars i dolents, però cap de tan insofrible com el protagonitzat per dos dels fills de Julio Iglesias i Isabel Preysler, Julio Jr. i Chábeli. Veure’l convidava a canviar ipso facto de canal, però ho vam aguantar per motius professionals. Va ser una apologia de la gent guai de Miami, entre mansions de luxe, textos perpetrats per gent de primer de guions, escenografia impostada i la sensació que res del que estàvem veient era real. Els dos germans visitant els seus compis per, sobre el paper, reformar-los mansions que no necessitaven cap reforma, adornades per falsos enfrontaments (Beatriz Luengo no sabia que la seua parella, Yotuel, volia canviar-li l’armari rober) o que Julio –oh, exclusiva!– elabora xurros.. Diners públics malgastats i que arrossega, a més, una exclusiva a Hola.