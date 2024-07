El triomf de La 1

Creat: Actualitzat:

Ja no hi ha cap dubte. En aquests mesos de juny i juliol, a TVE l’ha vingut Déu a veure. Europa li ha posat amb safata unes audiències estratosfèriques. La semifinal de l’Eurocopa alemanya se’n va anar més enllà del 70 per cent (i la resta dels partits no baixen del 25). Però és que encara n’hi ha més. El Tour enganxa molt (sempre vorejant el 20) i els Sanfermines, malgrat que cal matinar, tenen enganxats milers de fidels seguidors. Són entre dos i tres minuts en què l’adrenalina corre a doll, per l’espectacle televisiu (en el qual l’ens públic tècnicament es bolca) no eximit de morbo, és clar. I encara estan per vindre els Jocs Olímpics, per cert. No es deixin enganyar per la dada. El personal que no va tancar la tele després de l’Espanya-França va deixar La 1 posada, entretingut com està encetant cava, obrint cerveses o preparant gintònics per celebrar l’accés a la final. Per això, els Iglesias-Preysler, a Hermanos a la obra, van arribar al 15,1. Caldrà veure ara les seues xifres reals dimarts vinent quan ja no tinguin el paraigua del futbol per arrecerar-se.