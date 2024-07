Tr3ce fulmina ‘Classics’

Creat: Actualitzat:

■ Confirmat. Si no es produeix un gir de 180 graus, impensable ara mateix, el 28 de juny passat va ser l’últim dia en què es va poder disfrutar amb el Classics de Tr3ce, que, de la mà de José Luis Garci (Madrid, 1944), impartia doctrina sobre els grans títols de la història del cine. La raó, ara, ens sembla peregrina. El cineasta incloïa en el programa pel·lícules en blanc i negre. Lògic, si estem parlant de clàssics, amb l’excepció que la presentació i el posterior debat s’emetien en blanc i negre. Doncs bé, des de la direcció de Tr3ce s’ha pensat que aquest tipus de pel·lícules no donen audiència i es proposava d’emetre títols molt més recents. Més comercials, vaja. I Garci s’hi ha negat. Resultat? Programa cancel·lat i punt final. Ja sabem que una cosa no treu l’altra, però convé no oblidar que José Luis Garci va ser el primer director a guanyar un Oscar amb un film cent per cent espanyol, Volver a empezar (1983), i que a més va tenir tres nominacions més amb Sesión continua (1984), Asignatura aprobada (1987) i El abuelo (1998).