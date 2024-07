L’hotel dels idil·lis

Creat: Actualitzat:

La veritat és que Cuatro està esprement el seu First Dates com si fos un veritable llimó. Tampoc ens estranya gaire. Això de les cites a cegues funciona a la cadena una veritable barbaritat, d’aquí la seua longevitat a la graella. Normalment, i a més diàriament, ajuntar parelles, sense importar ni edat ni condició, en un restaurant, fictici (els plats els porten d’un càtering), té uns repunts d’audiències bàrbars. I fora de temporada hem vist les cites en un creuer i, enguany, en un resort amb tots els luxes possibles per si aquesta cita, escollida amb un previ i rigorós càsting, va a més i en comptes de quedar per a un altre dia, com passa al First Dates original, aquí ja tenen l’habitació, piscina i spa a disposició de les parelletes. L’estrena va tenir un èxit que va sorprendre fins i tot Cuatro, que difícilment arriba als dos dígits –12,7–, malgrat que val a dir que tampoc tenia aquell dia excessiva competència (els germans Iglesias fent de Manolo i Benito). També cal dir que bona part de l’èxit es deu a l’incombustible Carlos Sobera, un celestí de gamma alta.