El cas Svetlana a Antena 3

Creat: Actualitzat:

Ara que aquesta tarda Jorge Javier Vázquez estrena –és un dir– en les tardes de Telecinco El diario de Jorge, convindria recordar que aquest espai està basat en El diario de Patricia, amb el qual Antena 3 va ser indiscutible líder d’audiència des de la seua estrena el 2001 fins al 2007. El presentava Patricia Gaztañaga (Bilbao, 1966), la reina de les tardes durant 1.762 programes. Tanmateix, un lamentable succés va acabar amb la seua carrera a Atresmedia i del qual no sembla que ningú es recordi al traçar paral·lelismes entre els dos programes. El 14 de novembre del 2007, Patricia va convidar al seu programa l’Svetlana, una dona russa de 30 anys a la qual suposadament esperava la seua exparella, el Ricardo, per fer-li la sorpresa de demanar-li matrimoni. Ella, horroritzada, li va dir que no i cinc dies més tard ell la degollava al portal del seu domicili a Alacant. Tots els protocols van fallar aquell dia. Producció ni es va assabentar que tenia una ordre d’allunyament i una condemna per maltractaments. Així que cal vigilar amb els programes de testimonis i sorpreses al plató. Els carrega el diable.