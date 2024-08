Segueix el canvi de cromos

Creat: Actualitzat:

■ En la seua lluita per aconseguir que el concurs domini l’audiència, les grans cadenes es disputen, més enllà dels platós, la titularitat de programes via despatxos i/o jutjats. Atresmedia i Mediaset són consumats especialistes en el tema. Fem memòria. Del 2000 al 2006 Antena 3 va emetre Pasapalabra, sense gaire èxit, la veritat, amb Silvia Jato, Constantino Romero i Jaime Cantizano al capdavant. El 2007, Telecinco l’hi va arrabassar per triomfar a les tardes televisives amb Christian Gálvez fins al 2019, quan la va perdre, per ordre judicial, per tornar a mans d’Antena 3, amb Roberto Leal, on lidera sense oposició i ha estat una de les causes de la caiguda de l’imperi de Fuencarral. Doncs bé, ara han canviat les tornes. Mediaset ha aconseguit els drets de Boom, el concurs que des del 2014 va encimbellar Juanra Bonet com a presentador a Antena 3 i Los Lobos (Manu Zapata, Valentín Ferrero, José Pinto i Erundino Alonso) i el seu pot de 4.130.000 euros. Ara l’hi ha pres Cuatro, que l’emetrà a la tardor i, ves quines coses, amb Christian Gálvez davant de les càmeres.