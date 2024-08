Simplement, cancel·lat

Creat: Actualitzat:

Si és que es veia venir. Hermanos a la obra de La 1 no se sostenia per cap costat. Que dos dels germans Iglesias-Preysler, Chábeli i Julio José, fessin un tomb per les mansions de les seues benestants amistats tant de Miami com de Madrid per fer unes reformetes que podien fer-se perfectament sense ells provocava vergonya aliena. I, en conseqüència, les audiències han dictat sentència. Ni tan sols aprofitant la inèrcia de l’Eurocopa primer i dels Jocs Olímpics després, han aconseguit evitar que els espectadors canviessin de canal. Les seues dos últimes entregues van filar molt prim. Primer visitant la supercasa de la seua mare Isabel per a uns lleugers retocs al jardí i, la setmana següent, la d’Ana Obregón, que els demanava ajuda per construir una casa de nines per a gaudi de la seua filla-neta. El cas és que els registres van ser tan baixos i les crítiques a les xarxes tan cruels, que a TVE han decidit tallar en sec. Aquesta setmana ja van posar al seu lloc una pel·lícula. I això que encara queden quatre entregues més per emetre.