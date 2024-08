La 1 no va fer la feina

Creat: Actualitzat:

O estaven entretinguts amb el mòbil o simplement se’n van anar a casa abans d’hora, perquè altrament no s’explica l’error tan gran, de manual, que va cometre dimarts La 1 de TVE. De les 21.00 a les 23.00 estava anunciat, i així es va poder veure, l’Espanya-Brasil, semifinals de futbol femení dels Jocs Olímpics de París. Hi havia prou marge de temps perquè la pel·lícula que venia a continuació, Llévame a la luna, una comèdia romàntica de Pascal Chaumeil (2012), comencés a la seua hora. Però què va passar? Les tracamanyes brasileres per jugar el partit tan poc com fos possible van fer que l’àrbitre decretés 15 minuts de temps afegit que van acabar sent encara quatre més. Els que vèiem el partit vam veure que la connexió va acabar en sec, amb el plor de les jugadores espanyoles i sense que ningú digués ni tan sols allò de “poden seguir les reaccions a Teledeporte”, va aparèixer en pantalla l’anunciada pel·lícula que ja feia gairebé quinze minuts que havia començat, amb la qual cosa, ni es va poder seguir el postpartit a La 1 ni ens vam assabentar de què anava la pel·lícula.