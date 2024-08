Mounir, a ‘El Chiringuito’?

Creat: Actualitzat:

Abans de res, defensem la decisió de cadascú d’exposar públicament els seus problemes, pels motius que siguin, en el mitjà de comunicació que estimi més oportú, però és si més no xocant que Mounir Nasraoui hagi escollit precisament El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol per donar l’exclusiva de les seues primeres declaracions en directe després de l’apunyalament que va patir a Rocafonda, el barri de Mataró on resideix. Perdó, per si no ho saben, Mounir Nasraoui és el pare de Lamine Yamal, l’estrella emergent, als seus 17 anys, del FC Barcelona i del futbol mundial. Atès que el cas, tot i que ple d’interrogants, està encara en fase d’instrucció i el progenitor de l’estrella futbolística acaba de rebre l’alta, no sembla oportú acudir al polèmic espai de Mega per donar les seues primeres impressions sobre el cas. Van ser dos minuts escassos, sí, però són suficients. És com si s’hagués prestat a anar a Sálvame o a qualsevol dels seus programes que el substitueixen. De les seues paraules s’alimentaran durant dies. Al Barça no sé si li deu haver fet gaire gràcia, la cosa.