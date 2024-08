És que no el deixen descansar

Creat: Actualitzat:

Si segueix mantenint aquest ritme –i això que encara no ha començat la temporada de tardor– a Mediaset se la coneixerà com la devoradora de les seues estrelles més mediàtiques, malgrat que sigui per esgotament. Mirin la data en què som i ja estan promocionant el nou programa de Jorge Javier Vázquez. Quan encara no se sap que passarà amb el seu El diario de Jorge, tot i que s’intueix que res bo atesos els baixíssims índexs d’audiència del programa, que són els mateixos o pitjors que quan competia amb l’Eurocopa primer i els Jocs Olímpics després, Telecinco anuncia el retorn d’Hay una cosa que te quiero decir, un altre documental dramatitzat de testimonis que ja va emetre la cadena entre 2012 i 2015 amb el de Badalona al capdavant (tret d’una curta etapa en què el va substituir Jordi González). I encara falta que arranqui, també aviat, el renascut Gran Hermano, amb concursants anònims que, això sí, ràpidament deixaran de ser-ho, i en el qual Jorge Javier es responsabilitzarà de conduir les gales, terreny –tot cal dir-ho– en què es mou com un peix a l’aigua.