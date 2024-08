Serà la flor i la nata!

Creat: Actualitzat:

El retorn a la normalitat televisiva, si l’entenem per l’arribada dels programes estrella per a la temporada de tardor-hivern, resultarà espectacular, i, si ens esgoten, un desfici davant del tremend desafiament que s’acosta, gairebé un duel a mort, acabarà defenestrat per algun dels contendents. Són tres candidats i només un s’alçarà amb el títol de campió. Així que la franja del prime time diari estarà més renyida que mai i el més curiós del cas és que els tres arrancaran en dates diferents per donar-hi més emoció. El primer a entrar en lliça serà Carlos Latre, a Telecinco, potser pensant que començant abans tindrà avantatge. El cas és que aquest dilluns, 26 d’agost, comença el seu Babylon Show, amb entrevistes i moltes imitacions. El dilluns 2 de setembre alça teló el campió, invicte fins ara: Pablo Motos i el seu Hormiguero a Antena 3, amb la confiança de tenir fidelitzada l’audiència des de fa anys. I l’últim, el dilluns 9, Broncano i el seu xou a La 1. El promociona sense tenir títol encara. Apostin per La resiliencia.